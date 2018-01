Camiseta de Colo Colo que no está en Chile es vendida a través de Amazon

¿Colo Colo lanzó su tercera camiseta para 2018? A través de Amazon, empezó a circular la venta de una nueva polera que aún no se encuentra a disposición de los fanáticos albos en el país.



La indumentaria de la marca estadounidense Under Armour tiene un parecido a la que ocupó el Cacique en 2001 para disputar la Copa Mercosur, y se puede adquirir en internet tras el pago de 90 dólares.



No obstante, se desconoce si será oficialmente la tercera camiseta de Colo Colo o si solamente será una réplica que venderá la marca deportiva en el extranjero.