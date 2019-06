Camila Sáez se enteró de la muerte de su abuela tras la derrota de Chile en el Mundial Femenino

La derrota de Chile a manos de Suecia en el primer partido del Grupo F de la Copa del Mundo Femenina en Francia fue destacada por casi todo el mundo como "rozando la hazaña" por parte de la Roja. Las dirigidas por José Letelier cayeron por 2-0, pero resistieron más de 80 minutos en lo que habría sido histórico.

Las caras de la seleccionadas eran evidentes tras el duelo, pues pensaban que estuvieron cerca de conseguir un buen resultado, pero la jornada negra para las chicas, fue peor aún para la defensora Camila Sáez, quien recibió una triste noticia tras el encuentro.

Según consigna LUN, la jugadora de la Roja fue notificada tras el partido que su abuela había muerto: "se puso a llorar. Me preguntó cómo estaba su papá, le dije que bien, preguntó a qué hora había fallecido, le conté que a las siete de la mañana. Lloraba y lloraba. Fue mejor no decirle nada antes del partido para que no se desconcentrara. Ella lo entendió", relató Leonor Oyaneder, mamá de Sáez.

"Mientras velábamos a mi madre en el living de la casa, veíamos el partido de Chile en la cocina, con toda la familia, en silencio. Mi madre así lo habría querido", agregó Óscar Sáez, papá de la defensora chilena.

De regreso en el hotel de concentración, Camila Sáez le dedicó unas emotivas palabras a María Betancourt, su abuela, que murió a los 79 años producto de un cáncer de pulmón: "ahora te toca descansar y guiarme desde allá arriba con mis otros abuelitos, no sabes la pena que me inunda en estos momentos más aún estando lejos, pero me quedo con los mejores recuerdos a tu lado".