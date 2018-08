ByN ofrece un bono de $20 millones al plantel de Colo Colo por vencer a la U

El jueves pasado trascendió que Azul Azul acordó un bono de $20 millones con el plantel de Universidad de Chile por superar la maldición de los 17 años en el estadio Monumental y conseguir una victoria ante Colo Colo.



Desde Pedrero no se quedaron atrás, y la dirigencia de Blanco y Negro le ofreció la misma cifra al equipo albo por doblegar al archirrival.



No obstante, en el Cacique preocupa la demora por el pago de los premios en Copa Libertadores, cifra que asciende a los US$ 750 mil por clasificar a los octavos de final, según El Mercurio.

"La ANFP mandó tarde la factura a la Conmebol y por eso se ha demorado el pago", aseguraron desde el entorno del cuadro de Macul al matutino.