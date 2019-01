Búsqueda de Emiliano Sala: Policía informó que 'se han visto varios objetos flotantes en el agua'

La policía de Guernsey, una isla en medio del Canal de la Mancha, informó que halló restos que podrían pertenecer a la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, que viajaba desde Francia a Gales para sumarse a las filas del Cardiff City.

"Durante el curso de la búsqueda de 15 horas, que utilizó múltiples recursos aéreos y marítimos de las Islas del Canal, Reino Unido y Francia, se han visto varios objetos flotantes en el agua. No hemos podido confirmar si alguno de estos son del avión perdido", comunicaron las autoridades.

"No hemos encontrado signos de los que están a bordo. Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia están en esta etapa, desafortunadamente, escasas. Dos aviones y un bote salvavidas todavía están buscando", agregaron.

Las labores de búsqueda se reanudarán durante el miércoles.

Desde Argentina, el padre del delantero Horacio Sala confesó que se encuentra desesperado por dar con el paradero de su hijo. "Yo me enteré por los medios. Estoy trabajando. Me avisó un amigo. No sabía nada. No se puede creer".