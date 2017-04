Buonanotte y duelo contra San Lorenzo: No venimos a especular sino a plantear nuestro fútbol

El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, habló acerca de cómo llega Universidad Católica a Argentina para el duelo frente a San Lorenzo, un encuentro clave en la lucha por clasificar a la siguiente ronda de Copa Libertadores.



El Enano aseveró que "no venimos a especular" y que el cuadro estudiantil está al tanto de lo que deberán realizar frente al Ciclón.



"Sabemos y tenemos claro lo que tenemos que hacer, ojalá que nos podamos llevar algo bueno. Tratamos de no fijarnos en lo que pasa en la vereda de enfrente, sino en lo que tiene que hacer Católica, el juego que el entrenador quiere y que nosotros sabemos hacer: no venir a especular y esperar que hace el rival, sino plantear nuestro fútbol desde el primer minuto", afirmó.



En cuanto a la esperanza de cara al duelo de este martes, Buonanotte reafirmó que la intención es conseguir la victoria.



"Venimos con una ilusión muy grande. La gente de Chile espera mucho de nosotros y esperamos estar a la altura. Venimos con la idea de ganar, siempre la idea del entrenador y de Católica es en la cancha que juguemos, ganar, pero si no se puede ganar, nunca hay que perder, menos en Copa Libertadores, pero venimos a llevarnos el partido y los tres puntos a Chile", sostuvo.