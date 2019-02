Buonanotte: 'Con el profe Beñat nunca tuve un problema personal'

Diego Buonanotte conversó con ADN Deportes y analizó el buen comienzo de Universidad Católica de la mano de Gustavo Quinteros tras adjudicarse el torneo Fox Sports.

Además del análisis de la actualidad del equipo, el volante tuvo palabras para la salida de Beñat San José, específicamente de las especulaciones en las que acusaban de tener una mala relación con el ex DT cruzado: "Lo hablé con el profe, yo estaba de vacaciones cuando salió todo lo que salió en la prensa yo lo llame al profe Beñat, estuve hablando con él y me dijo que me quedara tranquilo que todo lo que se dijo era mentira y ya con eso para mí me alcanza".

"Con el profe Beñat nunca tuve un problema personal, jamás como se dijo y cuando paso todo lo que paso, yo lo llame para saber si era real que él había pedido mi salida, como había salido en prensa y me negó todo, yo me quedo tranquilo siempre deseándole lo mejor a Beñat y a su cuerpo técnico", agregó además el argentino, aclarando una situación de la cual se habló mucho tras la salida del español.

Ahora, se espera que el volante concrete su renovación con la UC, luego de la nueva oferta realizada por el cuadro cruzado.