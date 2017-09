Bullying: Pesista chilena sufrió rayados en su auto y le negaron revisar las cámaras

Una dramática estadía ha tenido la pesista nacional María Fernanda Valdés en el hotel del Centro de Alto Rendimiento (CAR), luego de ganar dos medallas de oro en los panamericanos de halterofilia de Miami en julio.

La récord nacional en levantamiento de pesas encontró insultos en los vidrios con los mensajes: "Baja de peso guatona culiá", "chúpalo" y "maraca".

La deportista relató a La Tercera que "al principio no le tomé importancia, pero al pasar el rato me dio rabia. Me saco la cresta entrenando e intentando mejorar y esto me tira para abajo".

Valdés estacionó el vehículo frente a una cámara y se acercó al hotel del CAR para solicitar las imágenes de seguridad.

En el intertanto, Valdés recibió el llamado de Jorge Carinao, pesista paralímpico, quien le confesó: "Fui yo, deja de buscar en las cámaras" y agregó que la acción fue realizada con una amiga de patín, sin dar nombres.

Poco convencida, Valdés reiteró la solicitud y Wilson Cuello, encargado del lugar, se las negó. "Le dije que me pasara los videos y que los revisaría, pero su respuesta fue que no los podía entregar físicamente", relató la deportista.





"Si los quería ver, tenía que ir al CAR. Yo, sin embargo, no puedo estar ocho días sentada viendo todo grabaciones. Me cortaría todos los entrenamientos", añadió.

Ante la situación, Valdés solicitó apoyo a la Federación de Pesas para enfrentar la situación, lo que fue asumido por Ítalo Barattini, presidente de la entidad, quien se comunicó directamente con Christian Droguett, director del Instituto Nacional del Deporte (IND).

Pasados 24 días, aún no hay respuesta. La pesista descartó llevar la situación a la justicia y dijo que "lo voy a dejar, porque son deportistas. Se suponía que el CAR debería haber sancionado por reglamento interno, pero no se hizo nada".

La Federación Chilena de Pesas tendrá una respuesta oficial al respecto este lunes, confirmó el IND.