Buljubasich y los fallos arbitrales: "Estamos un poco preocupados, sentimos que nos han perjudicado"

El gerente técnico de Universidad Católica, José María Buljubasich, mostró su molestia este lunes por los fallos arbitrales en contra de los "Cruzados" y manifestó sentirse perjudicado a lo largo del Torneo Nacional tras el penal cobrado a favor de Unión La Calera en la última fecha.



"Estamos un poco preocupados. Si bien entendemos que los árbitros se pueden equivocar para los dos lados, sentimos y venimos viendo que durante la temporada ha habido más fallos que nos han perjudicado que los que nos han favorecido. Nuestra idea es que no nos favorezcan, pero que tampoco nos perjudiquen", indicó.



El "Tati" solicitó reunirse con los árbitros para entender el motivo de los cobros y enumeró una serie de sucesos, donde a su entender la UC fue perjudicada considerablemente.



"Entendemos que se pueden equivocar, pero en este campeonato nos han cobrado: un penal demasiado dudoso con Colo Colo, un gol en offside con la U, dos penales no cobrados con la U, el penal de Everton, el penal de Calera (...) En la suma y resta han sido más las veces que nos han perjudicado", detalló.



Respecto a los refuerzos, el exarquero defendió la contratación del "Sacha" Sáez como única incorporación: "Estamos conformes. Si bien llegó Sebastián solamente, de los jugadores que llevaron el peso del primer semestre y que jugaron más minutos no se fue ninguno. El plantel se reforzó con un jugador, pero quedó completo".



Por último, no quiso ahondar en las renovaciones de Matías Dituro y Branco Ampuero, quienes finalizan sus préstamos con la entidad cruzada a fines de diciembre. "Sobre el final de la temporada vamos a ir analizando la situación, se conversará junto con el cuerpo técnico y el directorio", concluyó.