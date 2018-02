Buljubasich se defiende por las salidas de Vallejos y Vidal, las últimas dos compras de la UC

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, conversó con los medios en San Carlos de Apoquindo y aseguró que no traerán a nadie en delantera para reemplazar la partida de Diego Vallejos a Palestino.



Vallejos se unió a Benjamín Vidal en La Cisterna, las últimas dos compras de Cruzados, por quienes invirtieron 320 y 500 mil dólares respectivamente. Además, Fabián Manzano y José Luis Muñoz también dejaron la precordillera para sumarse a los árabes.



El "Tati" se defendió por sus partidas y señaló que "más allá de hacer una autocrítica hay que analizar algunas situaciones. En el caso de Benjamín, en el momento que decidimos traerlo pensábamos en que este año íbamos a tener torneos internacionales y una superposición de muchos partidos. Lamentablemente eso no se dio".



El directivo de la UC aseguró que el equipo jugaba con línea de tres en 2017, por lo tanto la incorporación de Vidal se debió a la necesidad de tener más centrales. "Y el otro punto es que también podía estar la venta de un jugador y no se dio", explicó.



"Una vez que se da toda esa situación, seguimos teniendo un activo importante. En el caso de Diego (Vallejos), no está la situación de un jugador que sigue, pero sí está la situación del sub 20 que se va a cumplir en esa faceta de la cancha", concluyó el "Tati".



Tras la partida de Vallejos son 11 jugadores que abandonaron la entidad cruzada, donde tan solo llegaron tres refuerzos: Matías Dituro, Andrés Vilches y Marcos Bolados.