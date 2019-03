Buljubasich por incidente de Benjamín Vidal: 'Condenamos estos actos y evaluemos sanciones internas'

El gerente deportivo de los cruzados, José María Buljubasich condenó el accidente de Benjamín Vidal y aseguró que desde el club tomarán sanciones internas.

El "Tati" aseguró que habló con el jugador por la mañana y tras presentarse a entrenar, el doctor del club le recomendó que se hiciera exámenes. "Vino a las ocho y media. Se presentó bien. Estaba en un estado general bueno, apenado y arrepentido por la situación. El doctor le recomendó que se fuera a hacer exámenes. Mañana se debe presentar con nosotros".

En todo caso, Buljubasich confesó que condenan absolutamente lo ocurrido y deberán tomar una sanción interna con el jugador. "Como club, condenamos el hecho. Todos sabemos lo que no hay que hacer. No hay que manejar bajo los efectos del alcohol. Nuestro mensaje es que no tiene que pasar. Evaluaremos sanciones internas y hay que dar el mensaje hacia todos. Estos hechos no tienen que suceder".

Benjamín Vidal fue detenido en horas de la madrugada por manejar en estado de ebriedad y caer con su automóvil en el canal San Carlos.