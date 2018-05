Buffon deja la Juventus y estudia ofertas de clubes importantes para seguir su carrera

Gianluigi Buffon, de 40 años, anunció que jugará su último partido con la Juventus ante el Hellas Verona, en el cierre de la presente temporada del fútbol italiano.

Sin embargo, pese a lo esperado, el arquero no se retirará y estudia ofertas para seguir su carrera, que ya suma más de veinte años.

"Hace 15 días pensaba en el retiro, pero ahora he recibido ofertas muy importantes que tengo que valorar. El presidente de la Juve me ha hecho también una propuesta para seguir en el club fuera del campo", dijo el exseleccionado de Italia.

Sobre su último encuentro con la Vecchia Signora, Buffon apuesta por el bajo perfil. "Quiero vivir este sábado con normalidad. Será una situación llena de sentimientos. No pido nada, solo cariño y afecto, no estoy hecho para las celebraciones", dijo.

Según AS, el meta ha recibido ofertas de la MLS de Estados Unidos, de la Superliga China y Boca Juniors. Todas han sido rechazadas, porque "no quiere terminar su carrera en un club que no sea de primer nivel".

De acuerdo con el mismo medio, Buffon sí tiene ofrecimientos de clubes importantes: Liverpool, Real Madrid y PSG están dispuestos a contratarlo.