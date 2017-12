Bryan Carvallo y Luis Pavez volverán a Colo Colo tras sus respectivos préstamos

A falta de una fecha para el término del Transición, Colo Colo ya empieza a barajar nuevos nombres para la próxima temporada.



Según As Chile, los primeros dos "refuerzos" serán jugadores formados en casa: Bryan Carvallo y Luis Pavez, quienes retornarán tras sus respectivos préstamos a Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers.



El volante albo fue partió a los "Pumas" tras no tener cabida en el equipo de Guede. No obstante, tras su excelente campeonato y ante la inminente partida de Ramón Fernández tendría un lugar asegurado en el plantel.

Por otro lado, Pavez destacó en su paso por los caturros por la banda izquierda y sería mirado con buenos ojos por el DT albo para ser alternativa de Gabriel Suazo.



Ambos jugadores finalizan sus préstamos por lo que Colo Colo cuenta con la primera opción para retenerlos.