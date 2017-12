Bryan Carrasco y opción en Colo Colo: "Me gustaría porque es un equipo grande"

El nombre de Bryan Carrasco ha sonado con fuerza en las últimas horas para convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo, y el actual delantero de Audax Italiano no descarta la opción.



"Si se da bien, contento. Yo soy de Audax, pero toda mi familia es del 'Colo'. Me gustaría, porque es un equipo grande de Chile, pero mi prioridad es salir al extranjero", dijo a radio ADN el goleador del Transición.



El ariete de 26 años tiene contrato hasta fines de 2018 con la tienda audina, sin embargo, cuenta con una cláusula de resición que asciende al millón de dólares y en Blanco y Negro irían por la compra de la mitad del pase.



No obstante, "Velociraptor" no oculta sus deseos de partir al extranjero y aseguró que "la idea sería emigrar, seguir madurando y que mi carrera siga creciendo. Si me quedo en Audax me quedaría feliz a disputar una copa internacional, pero la prioridad es salir".



Además, confirmó un par de ofertas desde el exterior: "Hay cosas de México y Europa. Creo que estoy en la edad precisa para seguir madurando como jugador".



Respecto a ser el máximo anotador del torneo con 10 tantos: "Nunca pensé que iba a ser goleador, pero sí me propuse hacer hartos goles este semestre. Nadie se esperaba que yo fuera el goleador tomando en cuenta la calidad de delanteros que había en el medio".



Por último, Carrasco se ilusiona con la Roja para el próximo año: "Para el 2018 me propuse jugar en la selección adulta. Voy a hacer todo para ganar esa oportunidad y si se da aprovecharla al máximo".