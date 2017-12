Bryan Carrasco y el Transición: "Colo Colo sería un justo campeón"

Audax Italliano no pudo ante Unión Española en el clásico de colonias y se despidió de la lucha por el torneo de Transición. No obstante, Bryan Carrasco señaló que están motivados y que van por la clasificación a una copa internacional.



"Todavía está la ilusión de ir a una copa internacional. Vamos a ir con todo a jugar a San Luis, esto no se ha terminado. Vamos a tratar de traernos tres puntos a La Florida", dijo tras la caída en La Florida.



Respecto al partido, "Velociraptor" destacó el trabajo de UE: "Sabíamos que Unión se cerraba muy bien, tenía una muy buena defensa. Aguantaron bien y supieron marcar cuando se les dio la ocasión y eso nos liquidó".



Por último, postuló al Cacique como principal candidato a quedarse con la corona. "Creo que Colo Colo va a ser campeón. Ganó los partidos que tenía que ganar. Le ganó a Unión, a nosotros, a Everton y la U. Le ganó a todos los que están peleando con ellos y creo que serían justos ganadores del título", concluyó.