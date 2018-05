Brian Fernández sorprende: "Me encantaría jugar en Colo Colo"

Vía As Chile

Brian Fernández enfrentará por primera vez en el torneo a Colo Colo, liderando el ataque de La Calera. En la antesala del duelo de este lunes en el Monumental, el delantero argentino, quien ha sido uno de los mejores jugadores del campeonato, sorprendió haciendo público su deseo de ponerse la camiseta alba en un futuro próximo.

"Me encantaría jugar en Colo Colo. Este lunes tenemos un partido contra ellos y será una buena chance para seguir demostrando el nivel en el que estoy. Soy consciente de que, para llegar a un club así, tengo que seguir rompiéndola", sostuvo el delantero.

Sin embargo, agregó que "estoy muy feliz en La Calera. La gente me tiene mucho cariño y el otro día, después del doblete a O'Higgins, me dieron una ovación inolvidable. Me siento en mi mejor momento, comparable con mis inicios en Defensa y Justicia. Estoy diez puntos físicamente, metiendo goles en casi todos los partidos".

Fernández en algún momento brilló en Racing de Avellaneda. Pese a su deseo de recalar en el Monumental, tampoco cierra la puerta a la chance de retornar al cuadro argentino, que ya no contará con su goleador Lautaro Martínez, tras la transferencia al Inter de Milán.

"Con su salida se abre una puerta muy grande y yo estoy listo para volver. La '10' de Racing no me va a pesar. Sería hermoso que me dieran una chance porque, en Chile, estoy ocupando la misma posición en la cancha que Lautaro y marqué nueve goles en los once partidos que jugué", manifestó el artillero de La Calera.