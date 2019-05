Bravo tenía preacuerdo con Rueda para volver a la Roja y reveló indisciplina previo ante Paraguay

Interesantes datos dio a conocer el periodista Juan Cristóbal Guarello, tras una conversación que tuvo con el arquero de Manchester City, Claudio Bravo, y que da algunas luces con respecto al presente de la selección chilena y de lo ocurrido con su ausencia en la nómina de la Copa América 2019.



En el diálogo, el guardameta le aseguró al periodista que él estaba a disposición del estratega y que no puso ninguna condición para retornar, a tal punto de que ambos habían convenido de que el 20 de mayo, previo al certamen continental, el histórico capitán de la Roja estaría trabajando en Juan Pinto Durán, lo que finalmente no sucedió tras el aviso del coordinador del elenco nacional, Patricio Jerez, de que no sería considerado.



El origen de los problemas



Guarello relató que Bravo consideró que la clasificación a Rusia 2018 se perdió por las indisciplinas surgidas en el camarín del cuadro nacional, puesto que, por ejemplo, muchos jugadores no se prepararon como correspondía ante Paraguay, duelo en el cual Chile cayó por 0-3 e hipotecó gran parte de su futuro en el camino al torneo.



De hecho, dentro de los datos que se dan acerca de ese contexto es que el guardameta siente que el cuadro nacional se relajó, a tal nivel de que en la antesala de dicho pleito, cinco jugadores anduvieron en un casino, sin revelar eso sí la identidad de los involucrados.



Sobre este tema, cuando se dio la llegada del exentrenador de Atlético Nacional, el arquero se reunió con el DT donde se abordaron diversos temas. En dicha cita, no solo se habló del tema de la disciplina (puesto que el excapitán apuntaba a recuperar el orden logrado en el proceso de Marcelo Bielsa o retornar a cierto orden), sino que también a lo surgido con Julio Rodríguez, el preparador de arqueros. Sobre el primer tema, el caleño se comprometió a mejorar dicho ítem, mientras que del segundo hubo distancias.



Acerca de "Hulk", Bravo contó que sintió que el trabajo en ese momento no estaba a la altura (el cual era realizado por José Ovalle). El arquero veía que la preparación vista en España (con Barcelona) y luego en Inglaterra (en Manchester City) se distanciaba cuando llegaba a Chile.



Tras esto, existe el primer cortocircuito con lo de Rodríguez, puesto que no prospera, por lo que no viene a la primera citación, lo que se suma a su alejamiento con el grupo de Arturo Vidal y a los llamativos tuits de su señora, hasta que el arquero se lesiona.



La segunda reunión



Pasado el tiempo, Rueda viaja a Manchester para conversar con Bravo. En esa reunión, el estratega le comentó que había probado a cerca de 70 jugadores y le confesó que los nuevos no daban el ancho, por lo que lamentablemente tendrá que volver a los de siempre, por lo cual lo necesita a él ya que es una figura importante para el camarín.



El problema llega cuando finalmente el DT no llama a Bravo, en una situación que no tiene explicación, puesto que incluso el arquero contó que tras la final de la FA Cup, él estaba disponible para llegar a Juan Pinto Durán, lo cual había sido aceptado por el colombiano, lo que también era lo ideal pues recibía a los nuevos jugadores, en un camarín que ha sido catalogado como "triste".



Guarello contó que Bravo no puso ninguna condición y que tiene muchas ganas de jugar, ya que se siente mejor que cualquier arquero de la selección, lo que se sustenta en que viene trabajando desde hace tres meses. Tal es la situación que había convenido con Rueda que lo iba a ver en el búnker de la Roja, con el fin de entrar en cuenta con respecto a cómo había superado la lesión que lo afectó en agosto de 2018.



Finalmente, Bravo le contó que los casos de indisciplinas y los problemas siempre existieron, pero que no se destapaban ya que los resultados acompañaban. Sin embargo, todo explotó luego de que la selección chilena comenzó a perder.