Bravo sobre situación con Vidal: "No hay que preocuparse de un cahuín"

El golero chileno Claudio Bravo habló con la prensa tras realizar una actividad con niños, refiríendose a lo que sintió por no estar con Chile en el Mundial de Rusia y a la problemática que se ha suscitado con Arturo Vidal.

"Lamentablemente no nos toca estar en el Mundial, pero si tener la oportunidad de contribuir con los niños, darles la oportunidad de crecer. Sería egoista de mi parte quedarme en mi casa y no hacer nada por los niños. Ya sabemos lo que nos tocó en esta pasada mundialera donde no estamos presentes", comenzó diciendo el arquero.

Consultado sobre si había visto el arranque del certamen planetario, indicó que "para mí es más importante darle una herramienta a un niño que pueda crecer y darle otras perspectivas de vida, que sentarme en un televisor y mirar un partido de fútbol desde mi casa".

Sobre si siente tristeza por no haber ido con la Roja a la cita en Rusia, el meta sostuvo: "En el fútbol no hay duelos, hay muchos partidos y revanchas. Yo no tengo ningún duelo, para mí el fútbol es esfuerzo, trabajo y pasión y cada día te da una nueva oportunidad y revancha".

¿Tweet de Farkas para que arreglen la situación con Vidal? "Son cosas anexas que vienen de muchos lados. No es momento de hablar de esto y no hay que estancarse en tonteras. La selección no pasa por uno o dos jugadores, si no que son muchos", lanzó Bravo.

"Tiempo al tiempo respecto a ese tema. Hay que contribuir y no buscar polémicas. Ya llegará el momento de lo otro. No hay que preocuparse de un cahuín", agregó.

Finalmente, el golero se refirió al nivel que mostró Gabriel Arias en la gira por Europa. "Lo vi bien y todo el que juegue tiene que aprovechar la oportunidad. Tiempo al tiempo, siempre te pone donde tienes que estar y pasa lo mismo con los jugadores jóvenes y de proyección", cerró.