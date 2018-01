Claudio Bravo será titular en el duelo del Manchester City frente al Burnley, válido por la tercera ronda de la FA Cup.

Josep Guardiola hará cuatro cambios en comparación a la alineación que derrotó al Watford por 3-1, en la Premier League.

Así, los ciudadanos saldrán a la cancha del Etihad con: Bravo, Danilo, Otamendi, Stones, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, D Silva (c), Sane, Sterling y Agüero.

Our first #FACup match of the season!



Here's your @HaysWorldwide City squad! #cityvburnley pic.twitter.com/mj9oKmFyFn