Bravo sale al paso de las críticas de Salah y explica el pedido por Julio Rodríguez

Claudio Bravo rompió el silencio tras automarginarse de la selección chilena y respondió a las críticas del presidente de la ANFP, Arturo Salah.



El portero dejó en claro que solicitó poder trabajar en la selección con Julio Rodríguez, preparador de arqueros que lo formó en Colo Colo, sin embargo, recibió la negativa por parte de la federación pese a haber tenido la aprobación de Reinaldo Rueda.



"Reinaldo se iba a juntar con Julio (Rodríguez) en Pinto Durán y en la federación lo frenaron. Es un beneficio, no estoy pidiendo nada de otro mundo. No estoy pidiendo que saquen a otro preparador de arqueros", dijo en conversación con radio La Clave.



"Yo económicamente dije que solventaba el sueldo de esta persona, los viajes. Es una ayuda, no es algo que va a molestar. Julio es el que más beneficios me ha traído en mi vida (...) Yo proponía en el sentido de buscar mi mejoría, quiero aportar al máximo y no a medias tintas", agregó.



Además, afirmó que no ha renunciado a la selección y que su decisión de no disputar los amistosos ante Suecia y Dinamarca la había comunicado hace 40 días, pero que desde la ANFP "lo citaron intencionalmente" para generar este conflicto.







"Ayer (miércoles) hablé con Rueda antes de la nómina de por qué yo había aparecido si habíamos quedado de que no iba a estar hace más de un mes atrás. Aparece casi impuesto por la federación más que por él", aclaró.



También le tiró un palito a la gestión de Salah en la presidencia de la ANFP: "Fuera de lo que pasó, con (Sergio) Jadue era todo muy positivo, hoy es todo lo contrario. Jamás desayuna ni come con nosotros (Salah). Está solo para las fotos. Los premios no los negociamos con él. Andrés (Fazio) es el que corta el queque ahí y no el presidente. Son cosas que están muy mal".



Por último, aseguró el conflicto con Arturo Vidal "no es tema, porque la selección no se basa en uno o dos jugadores. Somos profesionales y bien grande a la hora de conversar sobre la mesa. No hemos tenido tiempo para hablar las cosas en la cara, pero no es como lo pintan de que 'no se quieren enfrentar'".



"A mí no me genera ningún inconveniente, yo puedo mirar a la cara a todos mis compañeros y hablar, aclarar las cosas como son. Yo no tengo por qué esconder nada a esta altura de la vida", concluyó.