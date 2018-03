Bravo: "Salah viaja con la familia y yo no, y después dice que soy yo el que busca la anarquía"

Claudio Bravo rompió el silencio tras su automarginación de la Roja para los amistosos ante Suecia y Dinamarca, y criticó el actuar de Arturo Salah en la presidencia de la ANFP.



"En Chile hay cosas que no funcionan por algo no estamos yendo a los mundiales juveniles y las olimpiadas. Acá trabaja el amigo, el amigo del amigo, por eso las cosas no funcionan", dijo en conversación con radio La Clave.

El capitán de la Roja sorprendió con sus declaraciones y comparó a Arturo Salah con Sergio Jadue: "Fuera de lo que pasó, con Jadue era todo muy positivo, hoy es todo lo contrario. Jamás desayuna ni come con nosotros (Salah). Está solo para las fotos. Los premios no los negociamos con él. Andrés (Fazio) es el que corta el queque ahí y no el presidente. Son cosas que están muy mal".



"El presidente viaja con la familia y yo no, y después dice que soy yo el que busco la anarquía. Propuse que yo solventaba los gastos de Julio Rodríguez porque la idea era sumar y mejorar", agregó.

Además, criticó sin filtro a la dirigencia por no invertir en la selección tras los éxitos conseguidos: "En Pinto Durán hay cuatro duchas (...) Las tías que cocinan trabajan en condiciones precarias".

Bravo se mostró preocupado por la situación del fútbol chileno y puso de ejemplo el formato del fútbol inglés. "Los que están en el fútbol chileno son los mismos que estaban antes. Hoy en el fútbol hay gente que tiene cinco clubes, no me imagino al dueño del City teniendo cinco clubes en la Premier", deslizó.



Bravo y Salah en otros tiempos Bravo y Salah en otros tiempos

El capitán de la Roja se mostró dolido por las críticas y volvió a apuntar por la falta de inversión en las distintas categorías de las selecciones: "Da pena cuando revisas las noticias y te critican por los premios, y cuando se dice que no vamos a dejar ningún legado".



"Pinto Durán se va hundir de tantos muebles que se han comprado. La plata no se invierte en las selecciones menores, en la selección femenina, el domo de prensa no es presentable. Al final es una bola de nieve bien sucia. No caben los autos, las selecciones menores trabajan en una complejo que es una vergüenza, se visten en una casucha y tienen media cancha", añadió el portero.

Respecto al conflicto con Arturo Vidal, Bravo señaló: "No es tema, porque la selección no se basa en uno o dos jugadores. Somos profesionales y soy bien grande a la hora de conversar sobre la mesa. No hemos tenido tiempo para hablar las cosas en la cara, pero no es como lo pintan de que 'no se quieren enfrentar'".

"A mí no me genera ningún inconveniente, yo puedo mirar a la cara a todos mis compañeros y hablar, aclarar las cosas como son. Yo no tengo por qué esconder nada a esta altura de la vida", añadió.



Por último, no ocultó su frustración por haber dejado escapara la clasificación al Mundial: "Esto va a llevar tiempo, tengo una rabia tremenda de no ir al Mundial, de ver a selecciones que son inferiores ir a Rusia. Esto tiene que arrancar de cero, con humildad", concluyó.