Bravo defendió pedido por Julio Rodríguez y acusó a ANFP de ponerlo "entre la espada y la pared"

Claudio Bravo rompió el silencio tras automarginarse de la selección chilena y respondió a las críticas del presidente de la ANFP, Arturo Salah.

En radio La Clave, el portero dejó en claro que solicitó poder trabajar en la selección con Julio Rodríguez, preparador de arqueros que lo formó en Colo Colo, sin embargo, recibió la negativa por parte de la federación pese a haber tenido la aprobación de Reinaldo Rueda.

"Reinaldo se iba a juntar con Julio (Rodríguez) en Pinto Durán y en la federación lo frenaron. Es un beneficio, no estoy pidiendo nada de otro mundo. No estoy pidiendo que saquen a otro preparador de arqueros", dijo.

Según Bravo, "yo económicamente dije que solventaba el sueldo de esta persona, los viajes. Es una ayuda, no es algo que va a molestar. Julio es el que más beneficios me ha traído en mi vida".

"Salah salió diciendo que esto no es una anarquía, eso no corresponde, solo velo por mis intereses y los de la selección porque yo necesito jugar para 9 ó 10 puntos. Para jugar 7 puntos no voy a la selección porque no soy aporte (...) Yo proponía en el sentido de buscar mi mejoría, quiero aportar al máximo y no a medias tintas", agregó.





Además, Bravo afirmó que no ha renunciado a la selección y que su decisión de no disputar los amistosos ante Suecia y Dinamarca la había comunicado más de un mes atrás, pero que desde la ANFP "lo citaron intencionalmente" para generar este conflicto.

"Rueda no tiene por qué enojarse, sabe mi decisión hace más de 40 días. Sabían todos, Salah, (Ian) McNiven, el técnico. A mí, el técnico me dijo que la federación frenó la llegada de esta persona. La federación puso mi nombre en la lista para ponerme contra la espada y la pared", acusó.

Y agregó: "Ayer (miércoles) hablé con Rueda antes de la nómina de por qué yo había aparecido si habíamos quedado de que no iba a estar hace más de un mes atrás. Aparece casi impuesto por la federación más que por él".

"Mi pedida suma, por qué no. En la selección tienen que estar los mejores. Es una falta de respeto que el preparador de arqueros (José Ovalle) tenga sobrepeso, se lo dije", remarcó Bravo.