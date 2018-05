Bravo: Cuando me retire de la selección será con una conferencia y un partido como Dios manda

Tras la victoria de Manchester City ante Brighton, Claudio Bravo conversó en la zona mixta y reiteró que no ha renunciado a la selección chilena, y que en el caso de que aquello ocurra será distinto el contexto de los hechos.



"Llevo tantos años (en la Roja) que el día que me retire, será con una conferencia como Dios manda, en un partido de despedida como Dios manda y con todo lo que se merece una situación así", dijo.



El arquero aseveró que "nunca he renunciado, siempre he estado en la selección. Se leen muchas cosas y la gente compra lo que se escribe sin averiguar. No es una renuncia definitiva".



Bravo también aprovechó de mencionar las posibilidades de partir de Manchester City, indicando que si bien nunca se sabe en el fútbol, ahora hay cosas más importantes que no solo tienen que ver con lo deportivo.



"El tema familiar, la educación de mis hijos en Inglaterra son mucho más importantes. Perder esas cosas sería un error y debo pensar en ellos, en su futuro, en nuestro futuro como familia. Además, estoy en un club magnífico", dijo.