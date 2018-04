Braulio Leal espera trascendental examen: "Estoy con el optimismo de que me digan que puedo jugar"

Braulio Leal vivirá un día clave el próximo lunes. El volante se someterá a una angiografía que determinará si está en condiciones de seguir jugando profesionalmente tras estar cuatro meses fuera de las canchas.



"Estoy entrenando normal, a la par de mis compañeros. Hace un par de semanas en un amistoso ante Everton hice fútbol 60 minutos y la verdad que estoy bien, estoy a la espera del examen, donde va a determinar los pasos a seguir", dijo a la página oficial de San Luis.



"Soy optimista y espero que me den el alta porque estoy sin ninguna molestia, con toda normalidad. Estoy con el optimismo de que el día lunes me haga la angiografía y me digan que estoy en condiciones de jugar porque estoy desesperado", agregó.



El ex Colo Colo manifestó sentirse desesperado por volver a las canchas y no oculta sus ganas de volver a ser parte de las concentraciones canarias. "Siempre es especial concentrar, volver a estar con mis compañeros, volver a sentir ese cosquilleo que se siente antes de entrar a la cancha".



Por último, adelantó el duelo ante los albos y aseguró que para ganar hay que ser un equipo "intenso y agresivo. Todos sabemos que les molesta jugar en nuestra cancha y es una cuestión que tenemos que aprovechar".