Brasil no clasificó al Mundial Sub 20 de Corea del Sur

Un milagro era el que necesitaba la escuadra Sub 20 de Argentina para conseguir su paso al Mundial de la categoría en Corea del Sur. Parecía lejano, puesto que si bien venció 2-0 a Venezuela en la última fecha del hexagonal final, la diferencia de gol los dejaba en la cuarta posición con 7 unidades.



Debía esperar que Brasil no lograra una victoria ante Colombia, colista del desenlace del torneo, por lo que era muy difícil que aquello ocurriera. Pero en el fútbol ocurren cosas así.



El Scratch no logró su paso al Mundial de la categoría, ya que igualó sin goles ante los Cafeteros, permitiendo que Uruguay, Ecuador, Venezuela y Argentina lograran el pasaje al torneo.