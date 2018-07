Brasil derrota a México de la mano de Neymar y se instala en cuartos

Brasil derrotó a México por 2-0 en un vibrante partido en el Samara Arena y se instaló en los cuartos del final del Mundial.



El equipo de Juan Carlos Osorio salió con todo en busca del gol y ejerció una presión sorpresiva sobre el cuadro de Tite. No obstante, el "Tri" no pudo materializar el buen juego en el arco rival y terminó desgastado en el final del primer tiempo.



En la segunda mitad, el "Scratch" aprovechó una buena jugada de Willian por izquierda, que Neymar conectó desde el suelo a los 51' de partido para abrir el marcador.



Brasil tuvo el segundo a través de varios remates de media distancia, pero Guillermo Ochoa estuvo soberbio para impedir en varias ocasiones la caída de su portería.



No obstante, cuando el partido ya se acababa, Roberto Firmino aprovechó una excelente arremetida de Neymar y puso el 2-0 final.



Tras la clasificación, la verdeamarela espera a su rival, que saldrá del ganador del duelo entre Bélgica y Japón.