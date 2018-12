Branco Ampuero: 'Sin la última lesión estoy seguro que la UC me compraba'

Durante gran parte del año, Branco Ampuero fue figura en la Universidad Católica que dirigió Beñat San José.

Sin embargo, en el último tramo sufrió diversas molestias físicas, que le impidieron celebrar en cancha el título de los cruzados.

Entrevistado por La Tercera, el central abordó su salida del cuadro estudiantil. "Si no hubiera tenido esa última lesión que me dejó un mes y medio fuera, mi tema hubiera sido totalmente distinto, estoy seguro. Tengo plena confianza que la UC hubiera hecho uso de la opción. Sin esa lesión, me compran", indicó.

Bajo esa misma línea, el ex Antofagasta apuntó que "cuando me preguntaron, expuse que como jugador uno arriesga más de lo que debiese. Muchas veces llegué cansado o con alguna contractura a los entrenamientos, pero el futbolista es así, siempre quiere estar, dar lo mejor, y en algunos partidos me jugó en contra. Sabía que tenía molestias, pero estaba peleando la titularidad".

Respecto a la salida de Beñat San José, quien fuera citado a la Roja por Reinaldo Rueda comentó que "tomó la decisión de irse y es totalmente válido. Pagó el monto de la cláusula. Si hubo otras causas le compete a él decirlo, yo desconozco. Solo sé lo que salió en los medios".

Además, Ampuero no quiso revelar qué será de su futuro. "No me aventuro a nada, porque aún no hay nada concreto. Se tomará la mejor decisión y luego de eso iremos a dar lo mejor", sentenció.