Branco Ampuero salió con molestias durante la última práctica de la UC

Cierta preocupación es la que existe en Universidad Católica de cara al Clásico Universitario, luego de la última práctica desarrollada este miércoles en San Carlos de Apoquindo, ya que Branco Ampuero no terminó los trabajos al resentirse de la molestia en el abductor derecho.



Sobre esto, Germán Lanaro explicó que no finalizó "por precaución, había sentido que se cargó un poquito. Tenemos la confianza de que va a llegar y de que podemos estar todos a disposición".



Acerca de cómo se viven los días previos al cotejo ante la U, el zaguero sostuvo que "se siente en el aire cuando te vas a enfrentar a estos partidos. Nos enfrentamos a un rival que pelea arriba, que viene de ganar un partido difícil contra O’Higgins. Lo tomamos como tal y no va a ser fácil".



Durante esta jornada, la UC realizó una práctica abierta, en donde volvieron Jaime Carreño y Germán Voboril.