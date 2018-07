Bozán y el liderato de la U. de Conce: "El equipo está concientizado de que aún no se logra nada"

Universidad de Concepción aprovechó el traspié de la UC y quedó como único líder del Torneo Nacional, luego de vencer a Palestino en el Ester Roa.



Francisco Bozán conversó este lunes con Los Tenores y analizó la excelente campaña del "Campanil" en el reinicio del campeonato.



"El equipo está concientizado de que aún no se logra nada. El mensaje de nosotros es que estamos para ganarle al próximo rival (...) La regularidad ha sido un concepto clave para nosotros, mantener el esfuerzo al límite", dijo el estratega.



El DT no ocultó que se encuentran en búsqueda de un centrodelantero y no dio por cerradas las hasta el momento fallidas incorporaciones de Nicolás Orellana y Marcelo Larrondo.



"Llevamos un tiempo estudiando al centrodelantero adecuado y que venga a competir. Hoy juega Walter Ponce y Luis Riveros cuando tenemos más espacio. Buscamos una nueva alternativa a esos jugadores, que entregue una herramienta distinta", indicó.



"Lo primero que buscamos es la forma y que tenga gol. Buscamos un nueve que sea capaz de sostener el ataque, que la aguante y que se le entregue esa pelota alta e ir al área", agregó.



Francisco Bozán junto a Beñat San José en la fecha 14 del Torneo Nacional





Para Bozán, lo de Orellana "todavía está en pie, porque depende mucho de lo que se diga en la reunión de directorio. Es un tema más dirigencial que de nosotros. A Nicolás lo queremos, lo tenemos como una muy buena alternativa. Todavía sigue siendo una opción para nosotros".



Pese a que el presidente de la U.de Conce, Mario Rodríguez, descartó contratar a Larrondo, el técnico aún piensa en la opción de poder sumar al delantero de River Plate.



"Lo que sucedió con Larrondo es que está en los planes de la incorporación de un delantero de esas características y con esa experiencia. Esta semana debería quedar resuelto, ya sea Marcelo u otro jugador de esas características", detalló.



Al ser consultado por si el equipo siente que puede ser campeón al final de la temporada, el "Pep de Conce" puso paños fríos. "A nosotros nos cuesta mucho pensar más allá del otro partido. La visualización de nosotros es a corto plazo. El discurso de nosotros es partido a partido", concluyó.