Bozán tras la igualdad ante Olimpia: 'Nos llevamos un punto muy valioso'

El técnico de Universidad de Concepción, Francisco Bozán, se mostró conforme tras la valiosa igualdad conseguida por su escuadra frente a Olimpia en el Defensores del Chaco de Paraguay.

Al respecto, el estratego del elenco chileno indicó que "entendíamos la importancia de venir acá y llevarnos algo. Y nos llevamos un punto muy valioso".

En la misma línea, el DT rescató la actitud del equipo para llevarse un empate ante el cuadro guaraní. "Me quedo con la convicción de un equipo que quiso realizar lo planificado y quiso realizarlo durante los 90 minutos, tratando de ganar y entendiendo que era muy importante no perder”, manifestó.

Haciendo un análisis más profundo del encuentro, Bozán manifestó que "nos dimos cuenta que esta presión alta podía ejercer algún efecto de romper el inicio de la construcción del rival. Eso nos daba la posibilidad a nosotros de recuperar el balón cerca del arco para generar el primer contraataque. Vimos que podía generar un efecto y una sorpresa".

"Se suele decir en Copa que de visita hay que sacar un punto. Lo que nos cuesta entender es que se preparan los partidos para ganar y no perderlo. Lo armamos para los dos momentos. Si dijera que vinimos a buscar el empate, no podríamos haber hecho un gol y no hubiéramos generado estas ocasiones de transición", cerró el entrenador.