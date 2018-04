Boxeador mexicano noqueó a rival estadounidense que usó shorts inspirados en el muro de Trump

Un debut en 2018 con éxito tuvo Francisco "Bandido" Vargas, boxeador mexicano, tras imponerse ante el norteamericano Rod Salka, quien ingresó al cuadrilátero con una vestimenta propagandístico y racista.



Lo anterior se debe a que el estadounidense peleó con unos shorts cuyo diseño imitaban a un muro, acompañado del mensaje "America 1st" (Estados Unidos Primero), en referencia a las políticas migratorias de Donald Trump.



A pesar de esto, Vargas se demoró seis asaltos para superar a Salka, luego de que este no pudiese contrarrestar un upper y un gancho de derecha que lo mandó a la lona en el quinto round.

Rod Salka wore “America First” with Trump’s brick wall decorating his trunks... & a Mexican fighter just broke him down & made quit on his stool. Breaking Trumps wall. You can’t make this stuff up. Only in boxing 😂😂 pic.twitter.com/rfIXyXvljm