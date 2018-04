Borran histórico mural de la Garra Blanca en el estadio Monumental

Este martes se iniciaron "refacciones artísticas" en el estadio Monumental y borraron un mural histórico de la Garra Blanca en el sector Arica.



La imagen donde se apreciaba a figuras como: Marcelo Barticciotto, Daniel Morón, Marcelo Espina, Francisco "Chamaco" Valdés y Misael Escuti, entre otros, fue reemplazada por un blanco total.



Se espera que para el partido del 21 de abril esté terminado el nuevo diseño, cuando los albos enfrenten a Deportes Temuco por la décima fecha del Torneo Nacional.



Barticciotto reaccionó ante la desaparición del histórico mural y manifestó sus descargos por las redes sociales. "A mí quisieron borrarme no solo del mural, sino también de la historia. Me da lo mismo, mientras esté en el recuerdo de ustedes. No voy a decir que me "chupa un huevo" porque queda mal, pero me da lo mismo".





