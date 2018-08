Borghi: Vidal no es Iniesta, pero es un jugador con mucha determinación

En conversación con Cadena SER, Claudio Borghi dio su parecer con respecto a la llegada de Arturo Vidal a Barcelona, manifestando las cualidades que el chileno le puede dar al equipo y las características que lo llevaron al cuadro blaugrana.



"Evidentemente Vidal no es Iniesta, pero quizás en un mediocampo donde falte fútbol es un jugador interesante. Es un jugador con mucha determinación, de 31 años, pero muy bien físicamente", advirtió.



Con respecto a la personalidad del Rey Arturo, el Bichi señaló que ha logrado una madurez en Europa "que le ha hecho muy bien", aunque "no estoy muy de acuerdo con su corte de pelo, eso lo ha podido mejorar".



En cuanto a los incidentes que ha protagonizado Vidal, Borghi cree que el mediocampista "no es polémico fuera del terreno de juego. Él viene de un lugar muy humilde y le ha costado mucho la vida. Cuando la vida cuesta uno no aprende todo lo que debiese. Creo que esa etapa de malos comportamientos fuera de la cancha ya ha pasado, ya es un jugador grande con familia y lejos de eso".