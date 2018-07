Borghi sobre Sampaoli: "Ilusionó a todo el país con salir campeón del mundo sin ningún proyecto"

Nuevamente, Claudio Borghi habló de Jorge Sampaoli, aunque ahora analizó lo que fue el fracaso de la selección de Argentina en Rusia 2018.



En diálogo con TyC Sports, el Bichi cuestionó que el casildense haya cambiado sus convicciones durante el desarrollo del torneo.



"Yo lo admiro muchísimo. En mi barrio le diríamos 'chancho arriba de un árbol', porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Ilusionó a todo el país con salir campeón del mundo sin ningún proyecto", expresó.



Con respecto a los errores del exDT de la U, sostuvo que "no digo que Sampaoli no tenga idea de lo que hace, pero sí que no tiene convicciones. Llegó con una idea, la cambió y la postergó. De una línea de tres a una de cuatro, de no convocar a poner a Enzo Pérez de titular, de preguntarle a Lionel Messi qué hacer".



En cuanto al rendimiento de la Albiceleste en el torneo, Borghi aseveró que "Argentina participó en el Mundial, no lo jugó. Yo esperaba que salga campeón, cada cuatro años uno tiene la ilusión, pero no hay un equipo, Islandia nos puede ganar en mil cosas, pero en el fútbol no. No ayudamos al mejor del mundo".