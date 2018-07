Borghi otra vez contra Sampaoli: "Me llamaron los chanchos y me dijeron que no lo hiciera nunca más"

Como ha venido siendo la tónica desde hace un tiempo, Claudio Borghi otra vez tuvo duros juicios en contra del entrenador de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, aunque en un principio se arrepintió de su analogía (pero en su estilo) realizada sobre la carrera del casildense y un popular dicho de su entorno.



En su momento, el Bichi dijo sobre el estratega que "en mi barrio le diríamos ‘chancho arriba de un árbol’, porque nadie sabe cómo llegó tan alto".



Ante esto, en la TV pública trasandina Borghi se disculpó "porque hice una declaración de la que me arrepentí bastante, porque no es mi estilo faltar el respeto, con esto del chancho arriba del árbol. La verdad que me sentí un poco avergonzado después".



El otrora DT de los albos profundizó en que "tengo diferencias humanas importantes con él, muy importantes. Se me fue un poco la mano. Me llamaron los chanchos y me dijeron que no lo hiciera nunca más".



Por otro lado, Borghi recalcó en que si bien nunca dijo que era mal entrenador y que tiene logros, sí cree que "no tiene algo que es bastante importante, que es ética. La ética es difícil de medir".