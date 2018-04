Borghi asegura que parte de Blanco y Negro contactó a Ricardo Lavolpe

Los temas extrafutbolísticos parecen no acabar en Colo Colo. Tras la renuncia con elástico de Pablo Guede, se habló de una serie de candidatos para suplir al argentino en la banca.



Esta vez, Claudio Borghi reveló que parte del directorio de Blanco y Negro contactó a Ricardo Lavolpe como posible sucesor de Guede.



"Me dicen que alguien llamó de México porque un dirigente de Colo Colo contactó a La Volpe. Y el que representa a La Volpe es amigo del representante de Guede", dijo el Bichi en Fox Sports Radio.



El exentrenador del Cacique aseguró que por el vínculo de los agentes, Guede ya se enteró del sondeo del excampeón del mundo.



"Ya están buscando entrenador y no es Mosa, esto es lo tremendo, es del otro lado. A mí no me gusta Mosa, pero hay un presidente vigente y del otro lado (Leonidas Vial) dicen ahora asumimos nosotros, así que buscamos técnico", criticó.

"COLO COLO ESTÁ MUY REVUELTO" #FSRadioChile Borghi y el Superclásico: "Tengo miedo de que sea el partido ideal para la U, no solamente para tirar estos números (adversos) abajo, sino para hundir un poco más a Colo Colo" pic.twitter.com/8tLbmqS0T0 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) April 11, 2018