'Bolillo' Gómez: 'Mi contrato es para las Eliminatorias, no para la Copa América'

Ecuador será uno de los rivales de Chile en la Copa América, certamen que comienza el 14 de junio en Brasil.

Hernán Darío Gómez, entrenador del "Tri", tuvo una sorpresiva declaración sobre el torneo. "Mi contrato es para las Eliminatorias, no para la Copa América. Me contrataron para las eliminatorias y para llegar a Qatar. No me la van a cobrar si nos va mal", señaló.

"Bolillo", en todo caso, descartó que vaya a mirar en menos la competencia. "Lo que quise decir es que mi contrato va hasta las Eliminatorias y no hasta la Copa. A la Copa América iremos con lo mejor", sentenció.

Además, el otrora entrenador de Colombia analizó la posible nómina para ir a tierras brasileñas. "Les dije a los muchachos que puede haber jugadores que no vayan a ir a Copa América, de los que han estado, y otros que puede que jueguen la ​eliminatoria", expresó.