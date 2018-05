Bojan y sus problemas de ansiedad: "Nadie quiere hablar de eso, al fútbol no le interesa"

En algún momento, Bojan fue calificado como el sucesor de Lionel Messi en el FC Barcelona. Pero tuvo problemas para controlar la ansiedad provocada por la presión y el ambiente del fútbol moderno no ayudó a la joven promesa a encarrilar su carrera.

"Todo ocurrió demasiado rápido. Futbolísticamente fue bien, pero no personalmente. La gente dice que mi carrera no ha ido como esperaba. Me llamaban 'el nuevo Messi'. Sí, si me comparas con Messi (…) Con 17 años mi vida cambió. Fui al Mundial sub-17 y no me conocía nadie; cuando volví no podía andar por la calle. Todo iba bien, pero hay un momento en el que tu cuerpo dice 'basta'", dijo el jugador del Alavés en entrevista con The Guardian.

Esa exposición generó ansiedad en el futbolista, y producto de aquello, con 18 años, se marginó de la Eurocopa de 2008, que España ganó.

"No fui a la Eurocopa de 2008 por mis problemas de ansiedad, pero dijimos que estaba de vacaciones. Tenía que debutar contra Francia y se dijo que tenía gastroenteritis cuando en realidad volví a tener un ataque de ansiedad. Pero nadie quiere hablar de eso, al fútbol no le interesa", explicó.

"La ansiedad afecta de formas diferentes. Conmigo eran mareos y malestar general constantemente, 24 horas al día. Estaba bien cuando entré al vestuario para jugar contra Francia, pero empezaron los mareos y me empecé a agobiar. Esa fue la primera vez, pero tuve episodios similares a ese", agregó.

"Todo el mundo en la Federación lo sabía: Aragonés, Hierro... Hierro me mandaba mensajes cada semana preguntándome cómo estaba, y el día anterior a anunciar la convocatoria me dijo: 'Bojan, te vamos a convocar'. Estaba yendo a entrenar y contesté: 'Es duro decir esto pero no puedo'. Cuando llegué, Puyol me dijo: 'Bojan, estaré a tu lado todo el tiempo, para ti'. Le dije que no podía, me estaba medicando y estaba en al límite. Al día siguiente leí el titular 'España llama a Bojan y Bojan dice no'", complementó.

En base a su experiencia, Bojan asegura que la sociedad actual y las redes sociales no ayudan a hacer más amable la vida de un futbolista. "Hay una frase: 'Fútbol, qué bonito eras'... cuando no había redes sociales, cuando era fútbol. Ahora hay opiniones que no puedes detener, predominan los celos y todos tienen acceso a ti. Tienes que intentar que no te afecte, pero los jugadores están expuestos desde muy jóvenes. Incluso jugadores menores de 15 años tienen Twitter y estoy seguro de que reciben insultos. Es feo, mancha la sociedad y al fútbol", dijo.