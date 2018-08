Bogado se defiende de las críticas por su peso: Si estuviese pasado no llevaría más de 100 goles

El delantero paraguayo de Audax Italiano, Cristián Bogado, se aburrió de los cuestionamientos por su peso y respondió con varios datos interesantes para callar dichas voces.



Por medio de Twitter, el Torito manifestó que si su condición física fuese tan mala, no tendría una trayectoria con tantas dianas.



"Tanto hablan de mi peso. Por qué si tanto les preocupan no pasan por el club y consultan la realidad. ¿Si estuviese pasado piensan que jugaría en Primera? ¿Piensan que llevaría 136 goles en la profesional? Seis años en Chile y 65 goles. Tres años en Perú y 46 goles", expresó en un tuit.



Bogado complementó los datos, recordando que en su país, entre la selección mayor, sub 17 y 20, además de clubes, alcanzó a convertir 29 tantos.



Vale decir además que el delantero ha jugado en varios equipos importantes, destacándose Estudiantes de la Plata en Argentina, Colo Colo y Olimpia en Paraguay.