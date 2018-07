Boca Juniors llega a un acuerdo con Mauro Zárate

Boca Juniors dio el gran golpe al mercado en Argentina y le levantó a Vélez Sarsfield a su máxima figura: Mauro Zárate.



El delantero de padre chileno, que estuvo apunto de defender la camiseta de la Roja bajo el mandato de Jorge Sampaoli, había expresado hace algunas semanas que no jugaría en ningún otro equipo de Argentina que no fuera Vélez.



No obstante, en TyC Sports y Olé ya dieron por cerrada la operación, y aseguraron que el jugador acudió al recinto deportivo del "Fortín" para despedirse de sus excompañeros y retirar sus pertenencias.