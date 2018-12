Boca Juniors apelará al TAS pero no pedirá suspensión de la final

El domingo se disputará el duelo entre River Plate y Boca Juniors por la final de vuelta de la Copa Libertadores. El partido que no ha estado exento de polémicas tras las múltiples suspensiones que recibió se jugará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Tras haberse dado a conocer el fallo de la Conmebol en el que no acogieron la denuncia de Boca Juniors para decretar como perdedor al equipo millonario, los xeneizes acudirán al TAS como último recurso para quedarse con la copa.

Eso sí, no pedirán la suspensión cautelar del duelo del día domingo por lo que de no ocurrir incidentes el partido se jugará.

En la previa de este partido, el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto aseguró que lamenta que el partido no se dispute en suelo trasandino. "Me hubiera gustado que se jugara en el país. Lamentablemente no se pudo en Argentina, pareciera que no aprendemos más, repetimos siempre los mismos errores y lo único que se daña es la figura del futbol argentino y del fútbol en Sudamérica".

El partido se disputará a contar de las 16:30 (hora local) y el campeón jugará el Mundial de Clubes.