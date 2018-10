Blanco y Negro no llega a acuerdo con trabajadores y pedirán mediación de la Inspección del Trabajo

El sindicato de trabajadores de Blanco y Negro se reunió durante esta jornada con el presidente de la concesionaria que maneja los destinos de Colo Colo, Gabriel Ruiz-Tagle. Una cita en la que no se llegó a acuerdo y que mantiene a los funcionarios en huelga por diferencias en la negociación colectiva.



Al respecto, el presidente de la asociación, José Luis Gatica, comentó que "la mano está del lado de Blanco y Negro. Nosotros pedimos negociar con el presidente, pero él no nos recibió hasta ahora que nos llamó a la reunión".



"Esto se pudo haber evitado, siempre que él (Ruiz-Tagle) hubiese puesto de su parte desde un principio (…). La negociación se la manifesté que queríamos negociar directamente con él y él dijo que no, que tenía a sus asesores, se lo aceptamos y en eso estamos", sostuvo.



Al respecto, Blanco y Negro emitió un comunicado en el que señala que ante las demandas por bajos sueldos y extensos horarios de trabajo, se ofrecieron una serie de medidas, como por ejemplo un incremento promedio de los sueldos de un 19,5% para todos los trabajadores. Con esto, los trabajadores que reciben rentas menores de $600 mil (y que representan más de la mitad de los empleados sindicalizados), tendrán un aumento promedio de 28%. En tanto, los que perciben un ingreso superior será de un 10,1%.



En el texto, la concesionaria también informó que solicitarán la mediación de la Inspección del Trabajo, para que así se llegue a un acuerdo con los trabajadores.