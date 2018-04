Bielsa escribe prólogo de libro sobre el Maestro Tabárez con anécdota sobre la Roja

El Loco va de técnico a escritor. El entrenador rosarino Marcelo Bielsa se sumó al libro "Maestro, el legado de Tabárez" que relata el trabajo del seleccionador uruguayo.

El ex DT de la Roja alaba el trabajo de Óscar Washington Tabárez con la Celeste, con la que cumplirá cuatro Copas del Mundo en el torneo de la FIFA Rusia 2018.

En el prologo que escribió Bielsa -que publica el Diario Olé- el argentino cuenta una anécdota que involucra el partido de Clasificatorias de la Conmebol, cuando en la despedida de Jorge Sampaoli de la Selección de Chile fue goleado 0-3 por Uruguay.

El extracto relata: "He tenido pocos contactos directos con Óscar Tabárez, pero me gustaría contar lo ocurrido durante un viaje que hice a Uruguay. Yo estaba en el Interior del país justamente durante un partido de Eliminatorias que se jugaba en el estadio Centenario. Lo vi en un bar en el que había sólo cuatro mesas ocupadas. Antes de que finalizara el primer tiempo, el comentarista televisivo elogió la actuación uruguaya. Mi análisis no arrojaba la misma conclusión. En el entretiempo conversé con un grupo de los presentes y conjuntamente recorrimos la actuación de los once futbolistas uruguayos. Acordamos que habían jugado muy bien el arquero y los dos defensas centrales. La evaluación del resto de los integrantes del equipo no fue positiva. Concluimos en que, si los sobresalientes eran los que ocupaban los tres puestos defensivos más cercanos al arco propio, la calificación del rendimiento grupal no podía ser satisfactoria. Por ende, lo que nos contaba el comentarista, no coincidía con lo que habíamos visto. Luego, durante el segundo tiempo, Uruguay mejoró mucho y ganó con justicia el partido. Poco después, una filmación de mis opiniones -tomada clandestinamente por alguien de una mesa vecina- fue subida a las redes sociales. Esto me entristeció porque nunca en treinta años de profesión yo había realizado una crítica pública a ningún jugador. Al día siguiente pude comunicarme con Tabárez. Le conté que lo sucedido se había producido en el marco de una charla informal y privada y que ignoraba que alguien la estuviera grabando, pero que igualmente me sentía muy apenado y quería disculparme. Él me dio una respuesta breve, tolerante y generosa. Me contestó que coincidía en que el equipo no había jugado bien durante la primera etapa, a lo que respondí que eso no me preocupaba, porque en definitiva se trataba sólo de mi opinión. Que lo que realmente me avergonzaba era que esa referencia mía sobre un grupo de futbolistas hubiese tomado estado público. Comprensivamente, me eximió de la culpa que yo sentía, accediendo a extender mis disculpas a quienes yo había señalado. Los entrenadores somos muy sensibles a las críticas y más aún cuando parten de colegas. Considerando que mis comentarios fueron públicos y mis disculpas privadas, valoré especialmente su bondadosa comprensión. Describo este hecho porque ejemplifica cómo, actitudes naturales en él, engrandecen nuestra profesión.".