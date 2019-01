Bielsa decide quedarse en Leeds tras ser descubierto espiando al rival: 'Lo que hice no es ilegal'

En vilo. Así mantuvo Marcelo Bielsa a la prensa y a todo el Leeds United después de anunciar una sorpresiva conferencia de prensa tras ser descubierto espiando a un rival en la Championship, segunda división de la liga inglesa.

El llamado del rosarino se produjo justo después de que la Liga Inglesa de Fútbol (EFL por su sigla en inglés) anunciara la apertura de un expediente de investigación por las acusaciones de espionaje de un miembro del staff del rosarino en una práctica del Derby County, al que vencería posteriormente por 2-0.

Y pese a que el entrenador argentino admitió su responsabilidad en el hecho, descartó de plano renunciar al cuadro que dirige, asegurando que lo que hizo está dentro de lo "permitido" en el fútbol.

"Soy el único responsable en lo que ocurrió con el caso del espía, porque no pedí permiso al club para enviar a esta persona. (...) más allá que la situación fuera, o no, ilegal, bastaba que el técnico rival, Frank Lampard se sintiera ofendido para reconocerla como un acto incorrecto", comenzó diciendo el rosarino

En esa línea, el ex DT de la Roja admitió: "El club no es responsable en absoluto. La persona siguió mis órdenes y yo soy la única persona responsable".

Finalmente, Bielsa fue enfático en señalar que "lo que he hecho no es ilegal. Podemos discutirlo, no se ve como algo bueno, pero no es una violación de la ley. Sé que no todo lo que es legal es correcto de hacer (...) No tuve malas intenciones y no intenté sacar ventaja deportiva. El propio Lampard lo dijo. Él entiende que violé el espíritu del fair play y yo tengo que adaptarme a las reglas del fútbol inglés, respetar los procedimientos y las sanciones por los errores".