Berizzo y opción de asumir la Roja: "No sólo estaba disponible, también estaba dispuesto"

Eduardo Berizzo reveló detalles de la conversación que sostuvo con dirigentes de la ANFP para asumir como nuevo DT de la selección chilena.

Según relató a La Tercera, el estratega señaló que "la conversación tuvo lugar entre Navidad y Año Nuevo. Me llamó Andrés Fazio y hablamos. Me preguntó si estaba disponible para agarrar la Roja. Le contesté que no sólo estaba disponible, sino que también dispuesto".





"En un momento dado, me dijo: '¿te puedo pasar al presidente?'. 'Por supuesto', respondí. Entonces charlé con Salah. Le comenté que estaba dispuesto a hablar y que si querían, me acercaba a Santiago para hacerlo personalmente", contó.

Sin embargo, puntualizó que el timonel de la ANFP "me respondió que no hacía falta. Que ya me avisarían. Y no supe más. No me dijeron nada de Rueda".

Berizzo aclaró que "no va con mis principios eso de ofrecerme o entrometerme. Tampoco sabía que ya tenían acordado nada con Rueda. De hecho, durante la conversación, no me lo dijeron".





"Les dije que ahora estaba libre y las otras veces, no. En la primera ocasión estaba dirigiendo al Celta. Y en la segunda, al Sevilla. Y que yo nunca me desvinculo de un contrato en vigor por intentar sacar ventaja para lograr uno mejor, que no dejo los proyectos a medias", subrayó.

El estratega añadió que "respeto a quien lo hace, no cuestiono a nadie. Pero yo me muevo de otra manera, por mis principios. Si a uno no le sienta bien cuando sufre una cosa así, tampoco está bien cambiar de criterio cuando teóricamente sale favorecido. Así que les declaré que ahora no tenía contrato con nadie y que sí, que estaba por la labor".