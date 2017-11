Berizzo y el cáncer que lo afecta: "Nunca pienso en mí y mucho menos en esta situación"

Hace pocos días el mundo futbolístico quedó conmocionado tras conocerse la noticia que Eduardo Berizzo parece de un cáncer de prostata, pero pese a esta mala noticia, el adiestrador decidió romper el silencio y entregar un positivo mensaje respecto a como conlleva su enfermedad.

"Me encuentro bien. Entiendo que tengo que prestarle atención, nunca pienso en mí y mucho menos en esta situación. Me pondré a las órdenes de los médicos para hacer lo que deba hacer”, aseguró.

En esa misma línea, el DT del Sevilla agregó: "No me gusta hablar de mí mismo y menos ser una víctima en una situación así. Mañana estaré en el partido, como estuve en todos, y la semana que viene me centraré de lleno a solucionar este tema".

Finalmente, el entrenador argentino agradeció todas las muestras de cariño que recibió y cerró con que "tengo las energías puestas en encararlo y estar pronto listo y comprometido con mi trabajo, que es lo que me encanta hacer. Por eso agradezco especialmente a mi equipo de trabajo y al club".