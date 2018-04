Benjamín Kuscevic y derrota de Colo Colo: "No es la mejor imagen que dan del fútbol chileno"

La derrota de Colo Colo ante Delfín, este jueves por la Copa Libertadores, no pasó desapercibida en otros equipos.

Benjamín Kuscevic, defensor de la UC, lanzó un comentario tajante sobre lo ocurrido en el Monumental: "Vi el partido a pedazos, claramente no es la mejor imagen que dan del fútbol chileno. No les deseo el bien ni el mal, no me influye la verdad".

Pasando al choque del domingo con Palestino, el central apuntó que "todos los partidos son durísimos, creo que les puede jugar a favor que tengan jugadores que conozcan San Carlos y a nuestro plantel. Pero estamos bien preparados para contrarrestar todo eso".

Además, Kuscevic se refirió a un posible llamado a la Roja: "Yo entreno para dar lo mejor de mí en la Católica, todos los jugadores quieren y sueñan con estar en la selección. Hay que trabajar para eso".