Benjamín Kuscevic: "No quiero irme apurado para terminar volviendo"

En las últimas horas, se supo que desde Portugal están interesados en llevarse a Benjamín Kuscevic.

Sin embargo, el central de la UC le puso paños fríos a su posible partida. "La opción la está viendo mi representante con el club, ellos verán lo que es mejor para mí y los clubes. Estoy muy feliz en la Católica y, si me quedo, me jugaré la vida para poder ser titular. No quiero apurarme y repetir experiencias que uno conoce. Quiero irme si me siento preparado. No quiero irme apurado y terminar volviendo", indicó.

Continuando con ese argumento, el formado en la precordillera señaló que "me falta para estar 100% maduro, pero si me seduce ir a Portugal, es una liga competitiva y me puede servir para poder dar el salto a otro lado. Por ahora mi cabeza está acá, estoy muy concentrado y eso no va cambiar mientras no haya nada concreto".

Además, Kuscevic analizó lo que ha sido la pretemporada con Beñat San José.

"Partimos muy bien, siempre es importante empezar ganando. En lo personal me he sentido bien, me ha gustado mucho esta forma de trabajo y espero seguir así. Me acomoda más tener más la pelota y protegernos un poco más, sin tanto vertigo. Son diferencias de estilos que uno ve entre los entrenadores", concluyó.