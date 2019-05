Benjamín Kuscevic ante posibles ofertas: 'No pienso en otra cosa que sea el partido de mañana'

Benjamín Kuscevic ha sido uno de los valores destacados por los hinchas de Universidad Católica durante este primer semestre.

El defensor, en conferencia de prensa aseguró que pese a su buen nivel mostrado durante esta temporada, no se nubla la cabeza ante posibles ofertas. "Estoy muy feliz en Católica. No pienso en otra cosa que no sea el partido de mañana. Estoy feliz acá, pero si viene algo que sea bueno para el club y para mí, se conversará".

Sobre su ausencia en la nómina de la selección chilena, Kuscevic descartó que fuese por temas físicos pero que no se deprime por no estar. "No me bajoneo para nada, es un mensaje para seguir trabajando, obviamente todos queremos estar, pero tengo que seguir trabajando. No creo que haya pasado por un lesión mi ausencia, debe haber sido por algo técnico".

En la previa del duelo ante Independiente del Valle, el zaguero confía en que podrán hacer historia. "Sabemos que fue un mal resultado pero no nos queda otra que dar vuelta la página. Tenemos la linda posibilidad de hacer algo histórico. Lo vamos a enfrentar de la mejor manera".

El partido ante los ecuatorianos será el día jueves a las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo.