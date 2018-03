Benjamín Berríos: Los jugadores que dicen que son viejos "son unas máquinas"

Una semana queda para que Colo Colo vuelva a jugar por la Copa Libertadores, ante Bolívar en La Paz.

Benjamín Berríos, uno de los juveniles albos, tuvo una categórica opinión sobre los más experimentados: "Son unas máquinas, dicen que por la edad se pueden complicar pero están tan bien preparados como todo el plantel. Todos se complementan y hacen su trabajo".

Sobre su rol en el elenco de Pablo Guede, el volante señaló que "no me siento regalón y estoy agradecido de las oportunidades que me dan. Los juveniles deben estar preparados para lo que el técnico necesite".

Tras el compromiso en Bolivia, el actual campeón del fútbol chileno se medirá ante la Universidad de Concepción como visita, por la sexta fecha del Torneo Nacional 2018.