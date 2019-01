Benfica rechaza oferta del América por Nicolás Castillo

El Benfica de Portugal y América de México no llegaron a acuerdo por el regreso a la Liga MX de Nicolás Castillo.

Según consignó el sitio A Bola, el conjunto azteca estaba dispuesto a hacer un esfuerzo y puso sobre la mesa 10 millones de euros sobre la mesa por el atacante de 25 años.

Sin embargo, el Benfica exige al menos 15 millones de euros por el jugador y no pretende dejarlo partir por una cantidad tan baja.

En América ya buscan alternativas y su técnico, Miguel Herrera, sostuvo que "Benzema, Raúl Jiménez y Castillo serían buenos refuerzos, pero ser reales es otra cosa (...) seguimos esperando, pero no podemos estar de brazos cruzados".

Sobre el caso particular del chileno, el entrenador explicó que "el entrenador (Rui Vitória) no lo quería, ahí entramos nosotros. Cuatro días después, sale el entrenador que no lo quería. Y el actual entrenador (Bruno Lage) parece quererlo".

Benfica enfrentará a Santa Clara este viernes por la tercera fecha de la Primeira Liga y Castillo está entre los convocados.